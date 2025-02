¿En qué plataformas de streaming podremos ver "El señor de los anillos: La Guerra de los Rohirrim? Esto se sabe

Si no pudiste ver la última película de "Lord of the Rings", no te quedes con las ganas. Descubre cuándo y desde dónde podrás verla desde tu casa

Por: Karla Salinas

"El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim", la reciente película que forma parte del universo de El Hobbit y the Lord of the Rings, a diferencia de las otras historias, acá vemos que emplea un formato de animación similar al del anime, siendo algo novedoso para los que adoran la trama.

Aunque su estreno fue a finales del 2024, ya se ha dado a conocer que próximamente podrás ver en plataformas de streaming, permitiendo que los usuarios puedan continuar con la historia. Es así que te revelaremos en dónde te será posible verlo y a partir de qué fecha.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA?

"El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim", se destaca por ser una historia que se sitúa a unos 183 años antes de la trilogía, permitiéndonos obtener un mayor contexto entre los reinos que habitan en esas tierras.

Se menciona que la historia tiene al personaje principal de Hera, una joven que es hija del rey Helm Hammerhand, la joven al ver el riesgo en el que se encuentra su reinado, por lo que tiene que tomar la gran decisión de salvar a su reino, evitando que la guerra que se aproxima elimine todo lo que ama. Una guerra llevada a cabo por Wulf, quien desea conseguir la venganza de la muerte de su padre.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA?

A pocos meses de estrenarse, ya se dio a conocer que se encontrará disponible en plataformas de streaming, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar de la historia desde su casa. Por el momento será posible verla en al menos 3 plataformas diferentes, de las cuales se destacan las siguientes:

Prime Video : Por el momento ya se encuentra disponible , solamente considera que para verla, además de pagar la suscripción, es necesario hacer un pago extra para comprar el filme, con un costo de 199 pesos.

YouTube : Por otro lado, el Servicio de YouTube, ya la tiene disponible para comprar o alquilar. La compra tiene un costo de 230 pesos, mientras que el alquiler tiene que pagar 165 pesos.

MAX: Estará completamente disponible para el 28 de febrero, todos los que cuenten con la suscripción podrán verla sin la necesidad de pagar algo extra.

Si no tuviste la oportunidad de ver en cines "El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim", ahora podrás hacerlo en las plataformas de streaming, prepara tu día y disfruta de la historia.