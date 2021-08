DC confirma a Tim Drake, el que fue el 3er ROBIN, como Bisexual. Esto en el cómic Batman Urban Legends #6. pic.twitter.com/rRYSpdcWSU — La Fortaleza Geek (@FortalezaGeek) August 10, 2021

Noticia Relacionada En el último cómic de Batman, Robin sale del clóset y se declara bisexual

PUBLICIDAD

A Tim Drake solamente se le había conocido una pareja, Stephanie Brow, una superheroína de Batman, aunque siempre se especuló sobre una posible relación con SuperBoy, Conner Kent.

En la historia, Tim Drake conversa con Bernard Dow en la entrada de su casa: "He estado pensando mucho en esa noche y no sé lo que significó para mí", dice Robin (Tim). "Pero me gustaría averiguarlo". Lo que lleva a Bernard a responder: "Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?" Entonces Tim responde: "Sí... sí. Creo que quiero eso".

Habrá que esperar hasta el capítulo siete, que sale en diciembre, para saber de la vida romántica de Robin.