Embarazada Paris Hilton tendrá bebe a sus 40 años

La noticia fue confirmada por Page Six, aunque hasta el momento la cantante no ha dado declaraciones al respecto, pero cabe recordar que a principio de año declaró que se había sometido a tratamientos in vitro con el objetivo de embarazarse.

Paris es conocida como la "Reina de la pista" ya que siempre tenía una vida muy activa en fiestas, rodeada de amigos, alcohol y una vida nocturna intensa, por lo que confesó que estaba cansada de esa vida.