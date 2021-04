El youtuber Jeffree Star sufre accidente y es hospitalizado

El también modelo y cantautor de pop explicó que iba en su automóvil y se volcó dando tres vuelcos después de dar con "black ice", que es la capa de hielo que se forma en el pavimento y es casi invisible, por lo que los automovilistas y transeúntes no la perciben.

PUBLICIDAD

El influencer compartió que como consecuencia del accidente tiene fractura en la espalda y columna vertebral, lo que le provoca un fuerte dolor.

El bloguero estará varios meses en tratamiento y terapias, pero su recuperación será total.

Jeffree Star no iba solo al momento del accidente, lo acompañaba el maquillista Daniel Lucas, quien también fue hospitalizado. Lucas es sobreviviente de cáncer de colon y está lidiando con complicaciones de la enfermedad además de las heridas que sufrió en el percance.

Lucas publicó en su red social Instagram que tiene problemas en el estómago, pero que no deseaba ahondar en detalles porque aún no sabía bien qué es lo que le sucedía.

Al darse a conocer las fotografías de los maquillistas después del accidente, los internautas comenzaron a dudar si en realidad había pasado. Daniel Lucas aseguró que todo había sido real y respecto a la incredulidad que manifestaron algunas personas por su falta de heridas declaró: "No creo que entiendan lo seguro que es un Rolls Royce, probablemente no han estado en uno. Son muy seguros, (tiene) bolsas de aire por todos lados. Así que por favor, dejen de hacer esto algo que no es. Dejen que nos recuperemos en paz. Dejen de ser malvados".