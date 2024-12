El video que le pudo costar la vida al "Peruci"

El Gordo Peruci realizaba transmisiones en directo, grabaciones de su cotidianidad, chistes, ejercicios y a veces se aprovechaba para discutir la situación de inseguridad que se experimenta en Sinaloa.

En su más reciente video de YouTube, publicado el 9 de diciembre bajo el título "Con esta sorpresa amanecí el día de hoy en mi casa", indicó que le sustrajeron las luces navideñas de su inmueble y detalló que, por motivos de seguridad, había desactivado sus cámaras de videovigilancia.

¿EL VIDEO QUE LE COSTÓ LA VIDA?

En uno de sus últimos videos, que fue compartido a través de YouTube el día 9 de diciembre por la mañana, revela que al volver del gimnasio observó que alguien había hurtado una porción de la decoración de Navidad que había instalado de manera personal en su hogar.

"Se me hizo raro porque está una luz despegada. (...) Ya cuando presté más atención, dije: ¿Qué pasó aquí? y miré que no está la otra luz que pusimos. La última fue la manguera de luces alrededor y da la casualidad de que no está; se la robaron. Sí me agüita porque la puse yo", comentó.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?

El lunes 9 de diciembre del año pasado, se reportó el ataque con balas al creador de videos o "youtuber" en la colonia 21 de marzo, al sur de Culiacán.

El ataque tuvo lugar aproximadamente a las 19:30 horas en las proximidades de una vivienda situada en la avenida Coronel Calixto Peña y la calle Comandante José Francisco Miranda.

Varios medios locales indican que el youtuber era progenitor de dos niños menores. Según información recabada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sinaloa registró 514 homicidios desde el 9 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2024.