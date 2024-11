"El Mimoso" detenido en Monterrey por acusaciones de violencia familiar

El cantante no puede abandonar Nuevo León hasta que se aclare el caso.

Luis Antonio López, conocido como "El Mimoso", ex vocalista de La Original Banda El Limón y Banda El Recodo, fue arrestado recientemente en Monterrey, Nuevo León, por presuntas acusaciones de violencia familiar.

Su esposa, María Elena Delfín Valdez, ha denunciado episodios de abuso físico y psicológico por parte del cantante, lo que ha generado gran preocupación y expectativas sobre su futuro profesional, especialmente con un importante concierto programado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Según las declaraciones de María Elena, las agresiones habrían comenzado con empujones y jaloneos, escalando hasta situaciones más graves, como el intento de estrangulamiento contra la pared.

A través de un video en redes sociales, la esposa de "El Mimoso" detalló que, a pesar de haber presentado denuncias en las autoridades de Monterrey desde agosto y diciembre de 2023, no recibió respuestas satisfactorias, lo que la llevó a hacer públicas sus denuncias.

NIEGA ACUSASIONES

Por su parte, Luis Antonio López negó las acusaciones en un video, afirmando que "Dios me quite la vida en este momento si alguna vez he tocado de esa manera a una mujer." El cantante fue detenido brevemente, pero rápidamente fue liberado tras comprometerse a participar en una audiencia virtual.

No obstante, como parte del proceso legal, "El Mimoso" no puede abandonar el estado de Nuevo León, lo que plantea dudas sobre si podrá cumplir con sus compromisos laborales, entre ellos, el esperado evento en el Auditorio Nacional, programado en los próximos días.

Este escándalo llega en un momento crítico para El Mimoso, quien recientemente fue anunciado como uno de los nuevos integrantes del Paseo de la Fama de Las Vegas, donde recibirá una estrella en reconocimiento a su carrera de más de 30 años en la música regional mexicana.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, el futuro de su carrera y sus compromisos profesionales se mantienen en incertidumbre.

El caso sigue en desarrollo, y tanto sus seguidores como la industria musical están a la espera de una resolución que defina el rumbo de "El Mimoso" en este difícil capítulo.