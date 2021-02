"El Mimoso" da la cara ante supuesta hija no reconocida

El cantante Luis Antonio López, más conocido como "El Mimoso " da la cara ante las acusaciones de una mujer de origen chiapaneco, llamada Jessenia Cundapi, quien declaró que conoció al cantante en una feria de un pueblo cercano a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la que fue acompañada de sus amigas, dijo que cuando él la vio, ella ya estaba muy tomada y él comenzó a dedicarle canciones, la tomó de la mano y ya no la soltó, mientras no dejaba de dedicarle melodías, mientras le decía que era la mujer más bonita del lugar.

Contó que cuando el baile terminó le ofrecieron a llevarla en su autobús de vuelta a Tuxtla, y ya en el autobús durmió en la litera con el cantante, después llegaron a un hotel y ahí tuvieron relaciones sin protección.

Noticia Relacionada Se queda "Kiko" sin candidatura

Comentó que siguieron en comunicación y en una de las llamadas ella le anunció que estaba embarazada, lo que él tomó de muy buena manera, hasta le reiteró su apoyo, comentó, pero desde febrero del año pasado no le contestó más sus llamadas y mensajes.

Jessenia declaró que "El Mimoso" le daba 3 mil pesos semanales para sus gastos, pero cambió su número telefónico y dejó de depositarle.

Ante estas declaraciones "El Mimoso" no se quedó callado, y en el mismo programa en el que la madre de su supuesta hija contó su historia, él dio su versión, afirmando que él nunca ha negado a sus hijos y está dispuesto a hacerse una prueba de ADN.

"Sea lo que sea, que se tenga que arreglar conforme a la ley. Yo nunca he negado a mis hijos, que a lo mejor no he sido el padre que he querido ser por la situación que yo viví, respecto a la niña lo único que pido es que se me de la prueba de ADN para estar seguro".

El ex integrante de la Banda El Recodo dijo que está tomando cartas en el asunto y lo está consultando con su abogado, para que todo sea conforme a la ley. Mencionó que si la niña resulta ser su hija, él se hará responsable, y aun sin estar cien por ciento seguro, él ha respondido, pero no va a estar hablando de cuánto dio o cuánto la ayudó.

Acotó que si se alejó de la mujer fue por razones contundentes, en las que prefirió no ahondar.