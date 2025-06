El Komander planea fiesta masiva con sus fans: ¿Ya hay lugar y fecha?

El Komander ha vuelto a encender las redes sociales, no con nueva música, sino con la promesa de una fiesta masiva abierta a todos sus seguidores. La posibilidad de un evento gratuito ha causado gran emoción entre sus fans, quienes ya sueñan con una celebración al estilo sinaloense.

Todo comenzó como un rumor viral en TikTok: una supuesta fiesta en uno de los ranchos del cantante en Culiacán. Lejos de desmentirlo, El Komander alimentó las expectativas al declarar que le gustaría organizar una reunión masiva con su público. Sin embargo, también reconoció que necesita el apoyo de sus fans para hacerlo realidad.

"¿Cómo le haríamos para que la gente llegue de todo el país, pero organizándolo con tiempo?", planteó en uno de sus videos, dejando claro que el plan aún está en desarrollo.

ESTÁ BUSCANDO EL LUGAR IDEAL

En una actualización reciente, también en TikTok, el intérprete de corridos mencionó que sigue interesado en llevar a cabo el evento. Aunque no hay una fecha confirmada, está considerando sedes más accesibles para el público, como Guadalajara, Michoacán, Guanajuato o el Estado de México.

"Estoy checando dónde hacerla, para que todos puedan llegar... pongo unos cartones de cheve y ahí la armamos", comentó con su estilo relajado.

El entusiasmo entre sus seguidores no ha tardado en crecer. En redes sociales ya circulan propuestas, ideas logísticas e incluso ofertas de colaboración para ayudar a concretar la fiesta. Aunque todavía no hay nada confirmado, mientras El Komander no diga que no, la ilusión sigue viva.