El Juego del Calamar: ¿De qué tratará la tercera temporada, según la IA?

¡Jugaremos, muévete luz verde! La historia continúa, ya hay fecha oficial para "El Juego del Calamar 3". La IA nos revela la trama que veremos

Por: Karla Salinas

A finales del 2024, los amantes a las series, fueron sorprendidos por Netflix al publicar la segunda temporada de El Juego del Calamar, un drama surcoreano que desde el estreno de su primera temporada ha sido un éxito rotundo, debido a la trama que te mantiene sentado y atento a todo lo que ocurre.

Recientemente, la misma plataforma de streaming en sus redes sociales, notificó el lanzamiento de lo que sería la tercera temporada, dejándonos claro que no es necesario esperar muchos años para conocer la continuación de la trama. Por lo que consultamos con la IA para que nos diera su opinión sobre cómo continuará la historia.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SIGUIENTE TEMPORADA?

Entre la primera y la segunda temporada de El Juego del Calamar, los seguidores de la historia tuvieron que esperar alrededor de 3 años para conocer la historia, dejándonos con el misterio de conocer la continuación de cada uno de los jugadores.

Ahora ya no ocurrirá lo mismo, puesto que la tercera temporada se estrenará el 27 de junio del 2025. En la misma portada promocional, se observa la leyenda que dice: "Prepárate para el juego final", mencionando que veremos los últimos retos y pruebas por los que pasarán los jugadores.

¿QUÉ PASARÁ EN LA NUEVA TEMPORADA?

Antes de hablar de la opinión de la IA sobre la tercera temporada de El Juego del Calamar, debemos alertarte que posiblemente podamos spoilear escenas importantes de la segunda temporada, algo importante a considerar si todavía no la has terminado de ver o si no la has empezado. ¡Quedas advertido!

Recordemos que en el último capítulo, de la segunda temporada, vemos muchos sucesos importantes, entre ellos se destaca el engaño perpetrado por el capitán Park quien manejaba la embarcación, la muerte de Gi-Hun durante la rebelión, mientras que el jugador 001 toma nuevamente su papel de líder en el Juego del Calamar.

En el promocional, es posible ver la silueta de los muñecos que acaparan la escena postcréditos, la niña que hacía el juego de "Luz roja, luz verde" y otra figura de un niño, siendo un claro indicio de que ambos formaran parte de un juego, el cual todavía no se conoce.

Aunque no se conoce con detalle lo que puede pasar a continuación, la IA deduce que posiblemente se continúe con la lucha para destruir el cruel juego, además de mostrar nuevos juegos retorcidos, y hay una posibilidad de que se hable el origen del juego, el porqué se hace y es posible la presencia de flashbacks de personajes del pasado

Además, es posible que en la tercera temporada de El Juego del Calamar, en la continuación, se toquen temas sobre la naturaleza humana, la ambición y hasta qué nivel se puede llegar a la desesperación por ganar. Claramente, son solo suposiciones que la herramienta digital de IA proporciona basándose en la información de sus capítulos anteriores.