El Juego del Calamar 2: ¿De cuánto es la fortuna de Lee Jung-jae, famoso jugador 456?

La serie coreana "El juego del calamar" ha batido todos los índices de visualización y se alistan para volver con su segunda serie. El nuevo episodio del programa dirigido por Hwang Dong-hyuk tendrá la presencia del actor Lee Jung-jae, quien, con el fin de retomar su papel de Seong Gi-hun, pidió a Netflix un incremento considerable en su salario.

¿DE CUÁNTO ES LA FORTUNA DE LEE JUNG-JAE?

Lee Jung-jae es un actor y exmodelo surcoreano que tiene un patrimonio neto de 12 millones de dólares. Nacido el 15 de diciembre de 1972 en Seúl, Corea del Sur, Lee ganó fama internacional por su papel de Seong Gi-hun en la serie de Netflix "El juego del calamar" (2021-presente). Jung-jae tiene más de 40 créditos de actuación a su nombre, incluidas las películas "Il Mare" (2000), "The Housemaid" (2010), "New World" (2013) y "Deliver Us from Evil" (2020) y las series de televisión "Sandglass" (1995) y "Chief of Staff" (2019).

¿CUÁNTO COBRARÁ LEE JUNG-JAE POR "EL JUEGO DEL CALAMAR 2"?

Tras el hito de "El juego del calamar" en 2021 y su posición como la serie más vista en la historia de Netflix, la audiencia solicitó una segunda temporada. Hwang Dong-hyuk, su creador, confirmó la continuidad de la intrigante trama y la aparición de su personaje principal: el actor Lee Jung-jae.

Sin embargo, para qué Lee retome su papel de Seong Gi-hun en la ficción, el surcoreano habría pactado con Netflix un salario desmedido por cada capítulo. ¿Sobre cuánto dinero nos referimos? De acuerdo con el medio coreano Dispatch, Lee Jung-jae habría pedido un millón de dólares por cada capítulo de "El juego del calamar 2".

Considerando que la segunda temporada de la serie contaría con 13 capítulos, Jung-jae recibiría cerca de 13 millones de dólares por "El juego del calamar 2"; únicamente si Netflix aceptó su oferta. Es importante tener en cuenta que el actor obtuvo 2,2 millones de dólares por su rol en la primera temporada.