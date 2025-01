El gran éxito de Espinoza Paz fue respondido por Sergio Vega con insultos

Espinoza Paz, cuya verdadera identidad es Isidro Chávez Espinoza, es uno de los músicos más sobresalientes del estilo regional Mexicano. Nació en Angostura, Sinaloa, y empezó a componer melodías a la edad de 11 años.

Gradualmente, su capacidad para generar temas que vinculan al público lo impulsó a trabajar en conjunto con artistas famosos como Jenni Rivera, Banda MS y Sergio Vega, también conocido como "El Shaka".

LOS ÉXITOS DE ESPINOZA PAZ EN LA VOZ DE "EL SHAKA"

Durante sus comienzos, Sergio Vega fue una de las personalidades que apostaron por la habilidad de Espinoza Paz, interpretando temas como "La número 20", "Necesito dueña", "Cuando te lavas la cara", "Cuando el sol salga al revés", entre otros.

Estas alianzas señalaron el inicio de la trayectoria de Espinoza como músico. No obstante, uno de sus relatos más famosos sucedió con la canción "El próximo viernes", que Sergio Vega optó por no grabar de forma muy inusual.

LA HISTORIA DETRÁS DE "EL PRÓXIMO VIERNES"

En conversaciones para los programas "Experiencia Regia", con Iván Fematt "La Mole", y "Zona de Desmadre", con Mike Salazar, Espinoza Paz reveló detalles acerca de la formación de "El próximo viernes". El tema, que lo elevó a la fama, inicialmente se creó para Sergio Vega. No obstante, al escuchar la canción, el sonorense no concordó con la primera frase "hola, bebé" y optó por no grabarla, ya que, de acuerdo con "El Shaka", no sería adecuado para un hombre de su edad, expresar tal frase.

"No voy a grabar tu chin... de canción. ¿Hola, bebé? Yo no voy a grabar eso... Eso que lo grabe un morrillo, yo no". Recordó Espinoza Paz que le dijo Sergio Vega en pleno estudio de grabación.

EL IMPULSO DEL ÉXITO

Pese al rechazo de Sergio Vega, Espinoza Paz no abandonó la canción. En las entrevistas, narró que un amigo íntimo, llamado "El Cachoras", lo motivó continuamente a grabar "El próximo viernes". Incluso tuvo una pesadilla donde su amigo le presionaba para que grabara la canción.

Fue en ese momento cuando optó por incorporarla en su disco, aunque no estaba completamente seguro de su capacidad.

Luego de publicar la canción, su disquera rápidamente identificó el efecto que podría causar.

LA RELACIÓN DE LOS ARTISTAS

Pese a que Sergio Vega declinó "El próximo viernes", Espinoza Paz ha manifestado siempre respeto y agradecimiento hacia "El Shaka" por haber depositado su talento al comienzo de su trayectoria profesional.

Las canciones que creó para Vega tuvieron un papel crucial en su trayectoria hacia el triunfo, y su historia acerca de esta colaboración es un ejemplo de cómo el destino puede dar vueltas imprevistas.