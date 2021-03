"El Costeño" es amenazado de muerte

En entrevista, reveló que no sabe quién es la persona que le llevó un sobre, donde venía escrito un mensaje en el que lo amenazaban, y a pesar de la gravedad del asunto, no tiene miedo.

Agregó que checó las cámaras de seguridad de su casa y vio a un hombre muy raro, con un overol de plástico, por lo que bajó y abrió la puerta. El hombre le entregó un sobre al tiempo que le dijo "le mandan esto", añadió que él le preguntó quién se lo mandaba, a lo que el sujeto respondió que no sabía, que solo le habían ordenado que se lo entregara.

"El Costeño" corrió al hombre de su casa y lo siguió por la calle, por lo que se percató que subió a una camioneta y se retiró del lugar.

"Revisando las cámaras de seguridad, vi que antes de que tocaran la puerta, la camioneta en la que se subió´ paso´ frente a la casa y se estaciono´ más adelante", comentó.

Posteriormente, el comediante abrió el sobre y se percató del contenido del mensaje.

"En el sobre venía escrito mi nombre y mi dirección, además, una hoja en la que decía ´Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que yo lo soy más. Cuídate porque no te imaginas ni por donde te va a llegar´", mencionó.

"No me imagino de dónde pueda venir, pero es algo muy tonto y no es la manera de hacer las cosas", afirmó.