El Chavo del 8: ¿Sabes qué personajes no asistieron al entierro de Don Ramón?

El programa del "El Chavo del 8" ha sido una de las producciones más vistas en todo el mundo durante las últimas cinco décadas, gracias a la creación de Roberto Gómez Bolaños donde ganó fanáticos en todas las generaciones y, a pesar de no estar actualmente al aire, el público matiene vivo la serie con comentarios y reproducciones en las redes sociales.

Uno de los personajes más queridos por la audiencia de "El Chavo del 8" es "Don Ramón", el cual era interpretado por el actor Ramón Valdes.

Tras su salto a la fama, Chespirito lo convocó a ser parte de su programa: "Los supergenios de la Mesa Cuadrada" en el año de 1970; para ese entonces ya tenía la edad de 47 años.

Durante su trayectoria, Valdés tuvo mucha experiencia en el mundo del cine, pero no consiguió tanto amor del público como el que le brindó su personaje icónico en el "Chavo del 8", pues además de ser el favorito de los televidentes, era muy querido en el set de grabación por sus compañeros, excepto Florinda Meza.

¿QUIÉNES NO ACUDIERON AL VELORIO?

Pero al actor la muerte le llegó bastante pronto, partió de este mundo a causa de un cáncer de pulmón que padecía a sus 65 años de edad; su velorio fue multitudinario, pero se notó la ausencia de tres integrantes del elenco que no asistieron, uno de ellos fue María Antonieta de las Nieves, quien se encontraba trabajando en Perú y por cuestiones de logísitica no llegó a tiempo, hasta el día de hoy la actriz lamenta no haber acudido a darle el último adiós a su "Papi", como ella lo llamaba en "El Chavo del 8".

Otra ausencia que también se notó fue la de Florinda Meza, quien no tenía buena comunicación con Ramón Valdés, cuando se encontraba a cargo de la dirección artística de "El Chavo del 8", siendo esposa de Chespirito y Valdés no estaba de acuerdo.

Y por último, la tercera persona que tampoco acudió al sepelio de "Mochito" fue Roberto Gómez Bolaños, quien por solidaridad con su esposa no acompañó para dar el último adiós a uno de sus actores favoritos.