El cantante Morrissey furioso con Los Simpsons

El cantante británico Morrissey lanzó un comunicado contra los escritores de la serie animada "Los Simpson", luego de que se transmitiera un episodio inspirado en él y su banda The Smiths.

El capítulo de "La Familia Amarilla", titulado "Panic on the Street of Springfield" (haciendo alusión al tema de Morrissey y The Smiths: "Panic on the streets of London") se emitió anoche. En él se muestra a Lisa imaginando a un nuevo amigo, un cantante deprimido de los años 80, que canta sobre letras deprimentes y profundas, claramente inspirado en él.