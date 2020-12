El actor Andrés García ha pensado en suicidarse

Ha pensado en arrojarse al mar de su querido Acapulco, Guerrero, el actor revela detalles de lo que ha estado pensado

Por: Redacción

Mediante una entrevista en un programa de espectáculo, Andrés García reveló que ha pensado en quitarse la vida. El famoso actor por sus telenovelas y películas ha sentido las ganas de quitarse la vida en su querido Acapulco.

El también conocido por sus innumerables mujeres ha tenido que soportar el trastorno de la fibromialgia el cual lleva años padeciendo, "Hay veces que no aguanto el fuerte dolor".

El empresario narra en dicha entrevista que ha tenido fuertes depresiones en los últimos meses "No es por el encierro, es por los fuertes dolores, pero no me voy a dejar y quiero luchar hasta el final, comentó Andrés García.

"En los últimos días he tenido unas ganas de morir, pero todavía tengo que hacer algunas cosas, no me parece correcto de mi parte dejar cosas pendientes de trabajo y tener ese contacto con los fans", afirmó el gran Andrés.

"Si estos dolores no cesan y no logro vencer la incapacidad, llegará el momento de que a lo mejor me echo una ayudadita y me voy de una vez pa'l otro mundo", aseveró García, quien cree "si una persona ya no puedo valerse por sí misma, si ya no puede moverse, caminar y no ve nada positivo en la vida y que aportar a la vida, es bueno salirse de la jugada".

"Si ese momento llega espero tener la valentía de yo mismo darme un empujónsito en el mar, me meto solito y me ahogo", concluyó el galán del cine y televisión quien hace años se alejó de las reflectores de la televisión por la pandemia y su deteriorada salud.