Edwin Luna se queda sin voz durante presentación con "El Mimoso"

Luna se mostró triste por haber fallado en ese momento, pero sus fans no dudaron en mostrarle su apoyo.

Sin embargo, Luna confesó que a principios de la pandemia tuvo algunos problemas para cantar, por lo que tuvo que tomar clases de canto que le ayudaron para mejorar su técnica.

Fue en su cuenta de Facebook que el cantante compartió el video de su actuación con "El Mimoso" y Valdo Garza, interpretando el tema "Mi enemigo el amor" y en la descripción del video confirma que se quedó sin voz mientras cantaba.

"Se me fue la voz cantando, nunca me había pasado". "Se me fue la voz del gusto de estar con estos colegas a quienes respeto".

Tras publicar el video en sus redes, los fans del cantante lo consolaron y le demostraron su apoyo, con mensajes como: "Eres genial tienes una voz hermosa solo que también se cansa" "a todos nos llega a pasar..." "es normal los nervios a flor de piel" "a todo profesional le puede pasar. ¡Ánimo!", entre otros.