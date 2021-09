Edwin Luna habla sobre la infidelidad de su esposa

El cantante declaró que antes de que su esposa se fuera a participar en el reality show, se escribieron cartas, donde, declaró, ella "lo soltó" y le manifestó que estaba en libertad de hacer lo que él quisiera. También reveló que Kimberly le aseguró que aceptaría las consecuencias de las acciones que él tomara una vez que ella saliera del reality.

"Por mi parte, fue igual, yo le escribí diciéndole que venían muchas cosas buenas para la familia cuando ella saliera de ahí, pero igual, si algo malo sucedía, habría consecuencias, por las que no sólo me perdería a mí, sino que desarmaría toda nuestra familia", comentó.

El cantante de La Trakalosa de Monterrey manifestó que él y su esposa no tienen una relación abierta, por lo que no se van a perdonar cada cosa que pase, y que la situación de Kimberly y Romano lo aclarará cuando ella salga y hablen sobre lo sucedido en el programa.

Respecto a Kimberly Flores, ella ha hablado de la situación con sus compañeros de programa, a quienes ha dicho que no quiere problemas en su casa, ni andar en chismes.

"Todo el mundo sabe que soy casada y yo soy muy buena onda con todos en esta casa. Prometo que todo va a estar bien, no quiero problemas con mi familia ni quiero que esta señora le ande diciendo chismes a todos", dijo Kimberly refiriéndose a Alicia Machado.

Además manifestó que si Machado y Romano quieren tener una relación, ella no se interpondrá.

"Si ellos se gustan, pues que hagan conexión, pero que a mí no me metan en sus asuntos, que los dos le den, pero a mí que no me metan en su problema", manifestó.

Por su parte, Romano dejó muy en claro que él tiene una relación fuera del reality y no le interesa tener algo con ninguna de las dos mujeres.