Eduin Caz denuncia que fue víctima de racismo en Six Flags

A través de su perfil de Instagram, el vocalista de Grupo Firme publicó varias fotografías en compañía de su esposa Daisy Anahy, en las que aparecen muy felices y enamorados en el parque de diversiones.

Sin embargo, en una de sus historias, el famoso reveló a sus seguidores que fue víctima de un acto de discriminación de parte de un "gringo", solo por ser mexicano.

El intérprete de ´Ya Supérame´ explicó que, al momento de estar en uno de los juegos, a uno de sus asistentes se le cayó un celular de su propiedad, y que fue un guardia de seguridad quien lo tomó, mencionando que se lo regresaría alrededor de las 8 de la noche, por lo que decidió quedarse todo el día en Six Flags.

Aclaró que no le gusta mucho subirse a este tipo de juegos, así que la mayor parte del tiempo se ocupó en esperar para que le devolvieran su teléfono, pero se topó con la sorpresa de que el policía no se lo quiso regresar.

"Me tenía que ir temprano, me quedé, estuve todo el día en Six Flags sin hacer nada, me subí a uno que otro juego porque soy miedoso, no creas que me gusta mucho venir, llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro que no me lo dio por eso", dijo.

Cuando salió del parque, Caz dijo a sus fans que realmente estaba molesto por lo que sucedió y también etiquetó a la cuenta oficial de Six Flags.

"Me miró y me hizo cara fea, entonces, no me lo dio, yo siento que porque me vio mexicano, nopal en la frente, qué coraje", añadió.