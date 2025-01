Eduardo Verástegui arremete contra nominación en los Oscar de Karla Sofía Gascón por "Emilia Pérez"

La cinta no ha sido bien recibida en México, debido a la forma en que muestra a la ligera problemáticas graves, como la desaparición de personas

Por: Edel Osuna

La cinta Emilia Pérez ha sido muy aclamada y ha sido bien recibida por la crítica; sin embargo, en México la cosa es opuesta, ya que ha encontrado ecos en contra.

Además de ser ampliamente reconocida, recientemente se dio a conocer las nominaciones al Oscar, y Karla Sofía Gascón, protagonista de la trama, fue nominada en la categoría Mejor Actriz.

Sin embargo, la distinción encontró una voz en contra y fue la del actor Eduardo Verástegui, quien llamó a que cambiaran la nominación de Karla Sofía, ya que no le corresponde y llama sinvergüenza a quien desplaza a las mujeres biológicas de sitios desarrollados para ellas.

A través de sus redes sociales, el histrión mexicano, activista y productor de la película Sound of freedom, reafirmó su postura contra la victimización y la ideología para hacerse de un espacio para otras personas.

"Me estoy enterando que este SEÑOR está en la lista de nominados al Oscar como mejor ACTRIZ. Hace tiempo me llamó s1nv3rgüenz4 por decir la verdad, aquí le dejo otra: s1nv3rgüenz4 es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de NOMINADAS que no le corresponde. s1nv3rgüenz4 es desplazar a las mujeres de los espacios que antes les eran exclusivos imponiendo su auto percepción por encima del sentido común".

Y agregó: "No podemos permitir que las mujeres, LAS MUJERES, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por HOMBRES que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías solo porque se perciben como mujeres", posteó Eduardo.

KARLA SOFÍA GASCÓN, LA PRIMERA MUJER TRANS EN SER NOMINADA A UN OSCAR

Luego de que se diera a conocer la lista de nominados a los Oscar 2025, llamó la atención la de Karla Sofía Gascón a Mejor Actriz, y aunque su distinción ha recibido el beneplácito de miles de personas y de la crítica especializada, cientos de mexicanos se mostraron en contra.

La razón del repudio en México es por la forma en la que el musical retrata al país, ya que usa estereotipos y muestra, a la ligera, problemáticas sociales graves, como la desaparición de personas.

A grado tal Emilia Pérez ha sido rechazada, que Karla Sofía Gascón reveló que había recibido amenazas.

Hasta el momento, Karla Sofía Gascón no ha realizado comentarios ni sobre su nominación, pero se ha dedicado a disfrutarlos, además de agradecer las felicitaciones, ni de la reacción de Eduardo Verástegui, al que en una ocasión llamó "sin vergüenza".