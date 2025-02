Edith Márquez grabará canciones de Rocío Dúrcal

Será un tributo con 10 temas de la cantante española

Por: Susana Rodríguez

Rocío Dúrcal es una de las voces más emblemáticas y queridas de la música mexicana. A lo largo de su carrera, dejó una huella imborrable que sigue viva en el corazón del público, quienes siguen disfrutando de su legado en cada una de sus canciones.

En reconocimiento a su gran influencia, Edith Márquez, otra de las voces más poderosas del país, ha decidido rendirle un homenaje muy especial a la estrella española que adoptó México como su hogar.

Edith Márquez anunció con gran emoción que está trabajando en un proyecto que para ella es un sueño hecho realidad, un álbum tributo en el que interpretará 10 canciones de Rocío Dúrcal, las cuales marcaron su vida personal y profesional.

La cantante expresó en diversas entrevistas la felicidad y la gratitud que siente por poder llevar a cabo este homenaje tan esperado. "La verdad es que me siento feliz, estoy muy contenta, muy agradecida, muy comprometida. Este es un proyecto muy soñado, muy deseado", comentó Edith, visiblemente emocionada.

Este homenaje adquiere un significado mucho más profundo para Márquez, ya que fue Rocío Dúrcal quien la inspiró a seguir su camino en la música. Edith recordó que fue la interpretación y la calidad vocal de Dúrcal lo que la motivó a dedicarse a la música y a luchar por sus sueños.

"Hacerle este homenaje a una gran estrella, nuestra Rocío Dúrcal, a nuestra española más mexicana, que fue una de las artistas que a mí me inspiraron tanto para dedicarme a la música, la verdad es que me siento feliz, me siento afortunada", compartió la cantante con una profunda admiración por la artista.

Además de su admiración profesional, Edith Márquez también recordó con cariño un momento personal que marcó un antes y un después en su carrera. Hace 25 años, en la entrega de su primer disco de oro como solista, Rocío Dúrcal estuvo presente para darle el reconocimiento.

"La verdad es que se está haciendo con muchísimo cariño, muchísimo respeto, con una admiración profunda que yo siento por Rocío, por esta gran estrella. Siempre será una responsabilidad", agregó Edith, consciente de lo importante que es preservar la esencia de Rocío Dúrcal en cada nota y cada interpretación.

Cabe destacar que este proyecto se suma a otros logros significativos de Edith Márquez, como su participación en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, celebrado el pasado mes de enero en Álamos, Sonora.

En este evento, la cantante dejó una profunda huella con sus emotivas interpretaciones, reafirmando su posición como una de las voces más queridas y respetadas del país.

El homenaje de Edith Márquez a Rocío Dúrcal promete ser un tributo lleno de emoción y respeto, en el que la cantante rendirá un digno homenaje a la artista que, en vida, conquistó a México con su música y su voz única.