Eden Muñoz anuncia tercera fecha en el Palenque de Hermosillo

Tras dos sold out en pocas horas, el cantante anunció una tercera presentación para el lunes 19 de mayo

Por: César Omar Leyva

Tras la rápida venta de boletos para su presentación en el Palenque de la ExpoGan de Hermosillo, Edén Muñoz se ha visto en la necesidad de agregar una tercera fecha. La primera cita, programada para el 17 de mayo, agotó todos los boletos en tan solo 30 minutos, lo que llevó al exvocalista de Calibre 50 a anunciar una segunda fecha el 16 de mayo.

Sin embargo, la respuesta del público fue aún más arrolladora cuando la segunda fecha también se agotó en menos de dos horas. Ante este éxito, Edén Muñoz sorprendió a sus fans al anunciar, en un video publicado en sus redes sociales, que abriría una tercera y última fecha para el lunes 19 de mayo.

"Quiero agradecer un segundo sold out que pasó en una hora, y colgando una llamada les digo ´hacemos la tercera´, y todo parece indicar que sí se puede. Así que el lunes 19 es la tercera fecha y última. No se puede más, para los que no quieran ir a chambear el martes, allá nos vemos", comentó Edén en su mensaje.

De esta manera, las tres fechas de Edén Muñoz en el Palenque de Hermosillo serán el 16, 17 y 19 de mayo, como parte de la ExpoGan, que se celebrará del 30 de abril al 25 de mayo. Con estas presentaciones, Edén se convierte en el único artista este año en ofrecer tres shows en este icónico escenario, lo que promete ser una gran fiesta para sus seguidores, quienes seguramente llenarán el Palenque incluso en la fecha del lunes.

Edén Muñoz está viviendo un momento de gran éxito y conexión con su público, haciendo historia con su impresionante respuesta en Hermosillo.