Dulce María se enoja por no participar en el reencuentro de RBD

La cantante Dulce María está viviendo sentimientos encontrados en este 2020, porque no sólo está viviendo una etapa muy importante en su vida, se convertirá en madre a finales de este aóo, al mismo tiempo quedó fuera de uno de los reencuentros más esperados de la óltima década, la del grupo RBD.

"La verdad me encuentro muy feliz por que me convertiré en madre, es algo que soóaba siempre, en el tema profesional me encuentro un poco triste, siempre voy a ser Rebelde, y en mi corazón siempre estará RBD. Me da algo de coraje porque yo quería estar en el reencuentro, no es que no quiera estar pero no puedo, primero por la pandemia, y con un embarazo se vive muy diferente".