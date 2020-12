Duelo de Primeras Damas

Así, la llegada doctora Jill Biden , profesora por más de 30 años con un doctorado de la Universidad de Delaware, que ha comentado que seguirá trabajando, marca un cambio profundo del papel desempeñado por Melania Trump , ex modelo y quien no se involucrara totalmente en las actividades sociales que generalmente corresponden tradicionalmente a ese papel en la política.

La diferencia entre esas dos mujeres es como el día y la noche. Estamos hablando de dos damas guapas y maduras. Melania es casi como una modelo y cuenta con una figura excelente y que viste diseños exclusivos de firmas como Dior, Dolce & Gabbana o Armani, Jill, aunque usa alguna de estas firmas también, muestra una imagen más cercana a la gente, cosa que puede ser beneficiosa para su marido.

"La doctora Biden tiene una imagen definida con mensajes muy claros: elegancia, feminidad, liderazgo y cercanía. Por eso siempre usa vestidos y looks apropiados, de diseñador sí, pero sin exagerar nunca en cuanto a colores, accesorios o estampados. Lejos de los excesos de Melania, que siempre viste prendas muy caras y ha lucido elementos no convenientes para ciertos casos (como usar tacones en un lugar inundado), la nueva Primera Dama tiene un vestuario, cómodo, relajado que no pierde la elegancia y hasta se atreve a usar jeans, cosa que la hace más cercana", agrega Araceli Motta, especialista en imagen.

También es notoria una diferencia en cuanto a los arreglos estéticos entre ambas, ya que las expertas opinan que mientras Melania luce siempre perfecta, por sus tratamientos y cirugías, a Jill no le importa aparentar como una mujer de su edad, más natural y relajada.