¿"Drake y Josh" de nuevo juntos en pantalla?

Drake Bell y Josh Peck, la icónica dupla de la serie de Nickelodeon que marcó a toda una generación, podrían estar vislumbrando la posibilidad de reunirse para un nuevo proyecto en un futuro.

En una reciente entrevista, Bell mencionó que ha mantenido conversaciones con Peck sobre la idea de trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, recordemos que hace unos años se hizo evidente la situación de distanciamiento entre ambos.

POLÉMICA ENTRE LOS ACTORES

Aunque esta noticia, quienes tienen un cariño entrañable por la existosa serie de Nickelodeon, se preguntan si la actual relación entre los actores ha mejorado. En 2017, la ausencia de Bell en la boda de Peck generó una gran polémica en las redes sociales, poniendo en evidencia su alejamiento fuera de la pantalla.

Drake Bell atribuyó este distanciamiento a la falta de comunicación durante una década, mientras que Josh Peck aseguró que la decisión de no invitarlo a su boda se debió a que no habían tenido contacto desde el final de la serie.

¿DE QUÉ TRATARÍA EL PROYECTO?

El cantante aclaró que este nuevo proyecto no sería una secuela directa de la serie original, sino más bien una comedia de amigos, lo que dejaría abierta la puerta a explorar nuevas dinámicas entre los personajes.

A pesar de las tensiones del pasado, la posibilidad de un reencuentro entre Drake y Josh ha generado gran expectativa entre los fans. Sin embargo, aún queda por resolver si Miranda Cosgrove, quien interpretaba a la hermana menor en la serie, se uniría a dicho proyecto.

Cabe recordar que Drake Bell ha enfrentado dificultades personales en los últimos años, sobre todo en las revelaciones que hizo en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", sobre el supuesto abuso que sufrió mientras trabajaba en Nickelodeon, lo que podría influir en su decisión de volver a trabajar en un proyecto junto a Josh Peck.