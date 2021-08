Dorismar ha ganado más de 20 mdp en OnlyFans

La argentina primero se dedicó a incrementar sus números de seguidores en las redes sociales, después incursionó en la plataforma OnlyFans y asevero estar mejor que nunca específicamente en estabilidad financiera, además el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores es increíble.

Hasta ahora la modelo lleva ganado más de 20 millones de pesos gracias al contenido que comparte en dicha plataforma, cuenta alrededor de 60 mil suscriptores.

Mediante una entrevista que realizó para Tv Notas, compartió que le dedica mucho trabajo para entregar contenido de calidad, no nomas para tener mayor suscriptores, sino hacer fotografías de mejor calidad.

"No nada más es encuerarse y ya", comentó que su esposo le ha dado todo el apoyo, comentó que entre los dos planean y cuidan cada detalle del contenido.

"Me animé porque creo que soy una mujer muy trabajadora; tengo que salir adelante por que hay que pagar deudas, estudios, alimentos, etc, entonces tenemos que buscar la forma de salir adelante y la encontré con esa plataforma, además mi esposo me apoya al 100%, comentó Dorismar.

Tanto ella como su marido Alejandro Schiff, armaron un set en su casa para la toma de fotografías y videos, para así entregar mejor material a los suscriptores.