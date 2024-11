Dinastía Pinal dedica emotivos mensajes a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes

Las mujeres de la dinastía Pinal, quienes representan cuatro generaciones de esta emblemática familia, ingresaron a Bellas Artes para el homenaje a Silvia Pinal, haciendo la primera guardia al ataúd de la gran Diva de México.

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, hijas, Stephanie, nieta, y Michelle y Camila, bisnietas de Silvia Pinal, dirigieron emotivos mensajes para despedirla y expresar su enorme cariño, además de las grandes enseñanzas y recuerdos que dejó en la vida de cada una de ellas.

SYLVIA PASQUEL

Sylvia Pasquel, primogénita de Silvia Pinal, ofreció un breve, pero emotivo discurso:

"Hace dos años le rendimos homenaje aquí, haciéndole un homenaje en vida, donde la acompañaron todos sus amigos (...) hoy también nos juntamos aquí para darle la despedida a la más grande diva que ha dado este país. Para el público es una gran pérdida, pero para nosotros se va nuestra madre", dijo.

"Agradezco todas las muestras de cariño, sus palabras en este momento tan doloroso que son un bálsamo, porque duele mucho", expresó mientras se llenaban sus ojos de lágrimas y se entrecortaba su voz. "Pierdo a mi más grande amor", exclamó.

ALEJANDRA GUZMÁN

Por su parte, la cantante Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, compartió unas palabras en honor de su madre:

"Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo, mi madre es grandiosa, estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando ella tuvo su último suspiro. Siempre voy a tener en mi corazón, porque ella nos regaló que siempre me enseñó y a todos a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener", comenzó a decir.

Guzmán hizo referencia al gran legado que deja Silvia Pinal, no solo por su carrera artística, sino por la gran familia que formó durante su vida:

"Esa casta, esa raíz que echó hasta el final, se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía descansar. Ver y sentir todo cuando la acompañamos hasta aquí, es una reina, es la madre más bella, la que me ha enseñado más allá de amar el escenario, todo lo que ella logró y que nunca jamás nadie podrá siquiera acercarse a esa lucha, esa entrega, ese profesionalismo que le tuvo a todo su público", mencionó.

Entre lágrimas, agradeció finalmente a su madre: "Gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por todo lo que compartimos, gracias por ser eterna, gracias".

STEPHANIE SALAS

La hija de Sylvia Pasquel y primera nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas, compartió unas palabras y una anécdota recordando a la estrella mexicana:

"Yo soy la primera nieta de Doña Silvia Pinal, para mí es un orgullo ser parte de ella, les voy a contar una anécdota que siempre voy a llevar. Cuando íbamos a algún restaurante siempre llegaban a pedirle autógrafos o fotos y yo no entendía, era muy chiquilla. Yo le decía al público: ´Dejen a mi abuela está comiendo´, con el tiempo comprendí que mi abuela no era solo mi abuela, era parte de su público", contó Salas.

Asimismo, añadió: "Solo puedo darte las gracias, abuela, por hacernos amar esta carrera, por compartirnos esa sabiduría tuya de hacernos sentirnos amadas como mujeres y salir adelante sin importar nada, ser autosuficientes, trabajadoras, mujeres que hacen arte.

Por último, también agradeció por tanto aprendizaje que recibió por parte de su abuela: Gracias, por tanto, gracias porque nos enseñaste a ser mujeres valerosas y a saber que es lo mismo el amor que el amor a esta carrera. Te agradezco habernos traído a la vida, agradezco el último aliento que estuve contigo, todos en armonía y te voy a extrañar muchísimo, viva la gran Diva", finalizó.

MICHELLE SALAS

Llena de emoción y con lágrimas, la bisnieta de Silvia Pinal, Michelle Salas, brindó este mensaje:

"Primero que nada muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. Hoy estamos aquí para despedir a una mujer que no solo fue un pilar en nuestras vidas, sino un faro de luz para su familia, su gente y su país entero", comenzó.

"Mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y sobre todo por todas las mujeres", dijo con orgullo.

"Nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación, en nuestra capacidad de amar profundamente, su legado es infinito, porque no solo nos dejó historias y recuerdos, sino un ejemplo vivo de cómo romper paradigmas y transformar el mundo con valentía y gracia".

"Quiero quedarme con el regalo más grande que me dejó, su amor incondicional", mencionó Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, durante el homenaje a la diva del cine mexicano en el Palacio de Bellas Artes.

Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, pasó la mayor parte de su vida al lado de su bisabuela Silvia Pinal, por lo que su estrecha relación fue parte fundamental de su crianza:

"Hoy, mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo que me dejó, su amor incondicional. Un amor que me da fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que, aunque la vida puede ser breve, el impacto que dejamos puede ser eterno."

"Porque en cada decisión que tomo, en cada lucha que enfrento estarás tú, guiándome como siempre lo hiciste, y cada vez que mire al cielo, buscaré tu luz y tu voz diciéndome: pórtate bien canija, porque en cada estrella, en cada amanecer, en cada momento de amor, estarás siempre tú. Gracias por amarnos con todo tu ser, gracias por tu ejemplo, gracias por ser mi guía y mi máxima inspiración. Descansa en paz abuela, sabiendo que aquí en la tierra, sabiendo que siempre vivirás en nuestros corazones, te amo para siempre."

CAMILA VALERO

La más joven de la dinastía Pinal y quien sigue los pasos de su bisabuela Silvia Pinal, Camila Valero, hija de Stephanie Salas, recordó que precisamente en Navidad, la casa de la diva estaba abierta para todos, pues siempre fue muy compartida. Agradeció también por los últimos días que compartieron juntas.

"Nunca me voy a olvidar de ese último te quiero que nos dijimos, ese apretón de manos", haciendo referencia a los días en que la situación de la estrella se complicó y que representaron momentos difíciles para su familia.