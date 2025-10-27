Detienen en Miami a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: lo que se sabe del caso

El empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora Inés Gómez Mont, fue arrestado recientemente en Miami, Florida, según reportes de diversos medios como Infobae, Radio Fórmula y La Razón.

De acuerdo con las versiones, su detención no estaría directamente relacionada con las acusaciones que enfrenta en México, sino con presuntas irregularidades migratorias, ya que no contaría con visa vigente ni con un permiso legal para residir en Estados Unidos.

Fuentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) habrían confirmado que Álvarez se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento y Servicios Krome North, una instalación destinada principalmente a personas con situación migratoria irregular, no a acusados por delitos federales.

EL PERIODISTA DARÍO CELIS REVELA NUEVOS DETALLES

En su columna publicada en El Heraldo de México, el periodista Darío Celis aseguró que la captura de Álvarez Puga no está vinculada al proceso judicial que enfrenta en México.

"El empresario vivía tranquilamente en Miami, pese a tener ficha roja de Interpol, como muchos que logran establecerse fuera del país", explicó Celis, añadiendo que la detención se dio por motivos administrativos.

De acuerdo con la información difundida, Álvarez habría estado bajo custodia por casi un mes y podría permanecer en territorio estadounidense mientras se define su situación migratoria a través de un proceso judicial.

#LaQuintaTransformación

Víctor Álvarez Puga, prófugo de la justicia desde septiembre de 2021, está preso desde hace casi un mes en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami.https://t.co/k9Vr0cIt45 pic.twitter.com/MR8yhEu5oT — Darío Celis (@dariocelise) October 27, 2025

¿QUIÉN ES VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA?

El nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga se hizo conocido en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en su contra y en la de su esposa, Inés Gómez Mont, por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las investigaciones los vinculan a una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El monto presuntamente desviado superaría los 2 mil 950 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

Además de la pareja, el hermano de Víctor, Alejandro Álvarez Puga, también fue señalado como parte del esquema financiero.

Detenido Víctor Álvarez Puga, acusado de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, señalado de operar una presunta malversación de 2 mil 950 MDP durante el sexenio de Peña Nieto

Esposo de Inés Gómez Mont,

Se encuentra en un centro de procesamiento migrante en Miami,...



Esposo de Inés Gómez Mont,



Se encuentra en un centro de procesamiento migrante en Miami,... pic.twitter.com/bvdUwgCtGi — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 27, 2025

LA POSTURA DE INÉS GÓMEZ MONT: "SOY INOCENTE"

Tras hacerse públicas las acusaciones, Inés Gómez Mont rompió el silencio a través de sus redes sociales, declarando su inocencia y calificando los señalamientos como "absolutamente falsos".

"Sin ninguna justificación me colocan al nivel de un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", expresó en un comunicado difundido en 2021.

Durante 2023, el diario El Economista informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ordenado eliminar los nombres de la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas, tras un amparo que ambos habrían ganado, lo que les permitió recuperar sus cuentas bancarias.

Hasta el momento, se desconoce el paradero actual de Inés Gómez Mont, mientras que su esposo continúa bajo custodia en Estados Unidos.

Aunque la detención de Álvarez Puga no está vinculada directamente con las acusaciones en México, expertos legales señalan que su situación podría complicarse si las autoridades mexicanas solicitan su extradición.

Por ahora, el empresario enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos que definirá si podrá permanecer en el país o será deportado.