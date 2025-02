Detienen a hijo de Camilo Sesto en España por tráfico de drogas

Camilo Blanes Ornelas se hace llamar Sheila Devil y su comportamiento preocupa a usuarios de redes sociales desde que su padre falleció

Por: Edel Osuna

Desde que nació Camilo Blanes Ornelas, hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, su vida ha estado envuelta en la polémica, pero más por los conflictos entre sus padres; sin embargo, tras la muerte del cantante, el joven ha causado gran preocupación tanto entre sus familiares, como entre los internautas.

Y es que la personalidad del joven se ha trastornado, ya que pasó de llamarse Camilo a exigir que se refieran a él como Sheila Devil; y aunque desde joven ha tenido problemas con el consumo de drogas, esta vez, las sustancias ilícitas lo llevaron a enfrentarse a las autoridades.

De acuerdo con medios del espectáculo, Camilo Blanes Ornelas fue detenido en Madrid por presunto tráfico de estupefacientes, noticia que se dio a conocer en el programa español TardeAR, y también se dijo que había pasado la noche bajo custodia de la Policía.

El arresto de "Camilín", como se le decía de pequeño, se registró durante la madrugada del lunes 24 de febrero, en las calles de la capital de España, pues el comportamiento extraño de Sheila Devil llamó la atención de las autoridades.

Durante la detención de Sheila Devil se le practicó una revisión, lapso en el que le encontraron entre sus pertenencias varios gramos de cocaína, razón por la cual se le acusó de tráfico de drogas.

Así las cosas, la mañana del martes 25 de febrero, el hijo de Camilo Sesto fue presentado en Juzgado de Torrelodones, pero aún no se sabe si se la fincarán cargos.

Por otra parte, se supo que Lourdes Ornelas, madre de "Camilín" contó que se contaba con orden de alejamiento contra quienes le vendían sustancias; sin embargo, este salía a comprarlas, lo que le generó mayor preocupación.

Como se recordará, desde mayo de 2023, los reflectores cayeron sobre Camilo Blanes Ornelas, quien anunció su transición de género y su dese de nuevo nombre: "Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto", declaró.

Finalmente, unos días atrás, Sheila Devil fue noticia al afirmar que su verdadera madre no era Lourdes Ornelas, sino que fue Rocío Dúrcal.