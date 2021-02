Demi Lovato tuvo un infarto y tres derrames tras una sobredosis

Demi Lovato reveló que sufrió un ataque cardiaco y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que fue hospitalizada en 2018 y por la que casi pierde la vida.

"Los médicos dijeron que solo le quedaban 5 ó 10 minutos más de vida, me quedé con un defecto cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. No pude leer durante mucho tiempo", confesó en el trailer del documental "Dancing with the Devil".