Demi Lovato sale del clóset

La también actriz se declaró abiertamente pansexual (persona que no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad)", y dijo que ahora es mucho más feliz y su decisión de salir del clóset ha hecho la diferencia.

Las declaraciones de Demi Lovato continúan causando polémica, luego de la presentación de su documental "Dancing with the devil" la cantante declaró que es parte de la comunidad LGTBIQ+.

Además, aseguró que mientras no se aceptaba las cosas eran complicadas para ella. "Todo es tan fluido ahora, y parte de la razón por la que todo es así es porque estaba muy metida en el clóset".

Cuando en una entrevista se le preguntó si era pansexual ella contestó: "Sí, pansexual. Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQIA+ la mafia del alfabeto. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa".

Lovato reconoció que el compromiso con Max Ehrich fue solo una manera de no aceptar quien realmente es, pues al ser educada en el seno de una familia muy conservadora, le parecía imposible aceptar que se sentía atraída por una mujer, por lo que pasó años intentando reprimir ese sentimiento, por lo que le costó mucho trabajo aceptar el amor, hasta ahora.

"Aún no sé si terminaré con un hombre o con una mujer, pero ya no siento culpa o dudas. Ahora me siento libre de elegir sin que represente una carga moral, y eso lo descubrí al terminar mi relación con Max Ehrich".

"Independientemente de lo que pase, en este momento soy demasiado gay para casarme con un hombre. No sé si en 10 años las cosas serán diferentes, pero me encanta aceptarme como soy".