Demandarán a Diego Boneta por agresión

Dijo que los golpes le dejaron secuelas, moretones y contracturas, y afirmó que recibió los golpes durante una escena donde él le contaba a Luis Miguel (Diego Boneta), lo que sucedió con su madre. Recalcó que habían ensayado la escena, pero al final, Boneta lo golpeó de verdad tan fuertemente, que lo mandó al hospital.

PUBLICIDAD

El actor detalló que su papel estaba contemplado para la segunda parte de la serie, pero sin explicación alguna, fue eliminado.

Martín Bello comentó que el guion de la escena era tranquilo, por lo que no consideró necesario utilizar un doble, pero al momento de la grabación Diego lo golpeó fuertemente. Además, agregó que la toma se rodó aproximadamente 10 veces.

Añadió que cuando la grabación terminó se dio cuenta de los moretones en su cuerpo y decidió reportar lo que había sucedido, pero no se tomó ninguna medida.

“Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”.