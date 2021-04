Demandará Enrique Guzmán a Frida Sofía

Noticia Relacionada Macaulay Culkin y Brenda Song debutan como papás

"Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, toda información ya se encuentra en manos de un abogado en los Estados Unidos, ahí es donde vamos a proceder. Precisamente acabo de recibir una carta del abogado, me solicitó que no diera ya más declaraciones para no entorpecer con el proceso", dijo Enrique Guzmán.

"Mi hija me dio todo el apoyo de sus abogados, me está afectado mucho esta situación, tengo que reclamar, yo no soy un degenerado, nunca lo fui y no quiero que la gente tenga ese pensamiento", dijo el intérprete.