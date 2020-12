Defiende Marisol González a Lupita Jones

En un encuentro con la prensa, la reina de belleza dijo que Jones siempre se ha portado de forma fantástica con ella, por lo que no da crédito a los comentarios negativos en contra de ella.

Pese a que varias modelos se han pronunciado en contra de Lupita Jones , Marisol González salió en defensa de la Miss Universo de 199, aseguró que ella no tiene ninguna queja de ella.

“Yo siempre voy a hablar de mi experiencia personal con Lupita y siempre Lupita conmigo fue maravillosa, yo no tengo nada negativo qué decir sobre ella, por más que muchas están sacando experiencias, en mi caso no fue así, de hecho, siempre que ha pasado algo con Lupita siempre la he defendido”.

Durante su declaración no descartó lo dicho por otras personas, pero indicó que lo que a ella le importa es la relación que guardó con la exmodelo.

González también se pronunció sobre la forma en la que Jones se refirió a sus colegas y aseguró que le extrañó verla fuera de sí.