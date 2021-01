"De viaje con los Derbez" hablará sobre el divorcio de Aislinn y Mauricio

El comediante compartió que tras una plática con su familia sobre si hacían o no la segunda parte del show y los temas que abordarían, decidieron hacerlo y hablar siempre con la verdad, como lo hicieron en la primera entrega, aunque esto implique que se revelen cosas personales de los integrantes.

"No sabíamos al inicio de la grabación si íbamos a hablar de algunas cosas personales, como ustedes saben, mi hija acaba de divorciarse y de alguna manera esto empezó en Marruecos, no fue lo que hizo que se separaran, pero aceleró todo el proceso y no sabíamos si hablar de eso o no, para nosotros fue una plática complicada, el decir, "¿cómo lo vamos a hacer? y ¿hasta dónde?", dijo Derbez.

Agregó que para esta segunda parte el viaje se tuvo que modificar debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, por lo que en esta ocasión el viaje será por carretera en algunas ciudades de Estados Unidos.

Añadió que el reto fue muy grande, sobre todo por el covid, ya que tuvieron que evitar aeropuertos, o ciudades y lugares con aglomeración de personas.

Eugenio Derbez es también productor del reality show, lo que dijo lo hace más complicado, pues surgieron roces con los demás integrantes de la familia, pero indicó que también hubo cosas buenas, como su relación con su hijo José Eduardo, que se fortaleció aun más.