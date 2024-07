¿De qué murió Shannen Doherty, la actriz de Beverly Hills 90210 y Hechizada?

La actriz Shannen Doherty, conocida por sus papeles en las populares series Beverly Hills, 90210 ("Sensación de Vivir") y "Hechizada", falleció el sabado 13 de julio los 53 años.

Doherty, quien interpretó a Brenda Walsh en "Beverly Hills, 90210" durante las primeras cuatro temporadas de la serie.

UNA BATALLA VALIENTE

La famosa actriz fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015. Entró en remisión dos años después, pero la enfermedad regresó en 2020. En ese año su enfermedad se extendió a otras partes de su cuerpo, alcanzando la etapa cuatro, pero a lo largo de su lucha, Doherty mantuvo una actitud valiente y compartió sus experiencias, inspirando a muchos con su fortaleza y determinación.

A pesar de su diagnóstico, Doherty continuó trabajando y apareció en el reboot de "Beverly Hills, 90210" en 2019 en honor a su compañero de reparto Luke Perry, quien también falleció ese año. Mantuvo su diagnóstico en secreto durante el rodaje.

Esta mañana su publicista Leslie Slane dijo a la revista People: "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de Shannen Doherty, el sábado 13 de julio, Shannen perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha. La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, incluido su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar en paz".

UNA TRAYECTORIA DE ÉXITOS

Shannen Maria Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee. Comenzó su carrera como actriz infantil en la serie "La familia Ingalls" en 1982, pero fue su papel como Brenda Walsh en "Beverly Hills, 90210" fue el que la catapultó a la fama en los años 90.

La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y Doherty se convirtió en un ícono adolescente. Aunque dejó la serie en 1994, regresó para apariciones en el reinicio de 2008 y en el reboot de 2019.

Además de su éxito en "Beverly Hills, 90210", Doherty consolidó su estatus como estrella con su papel de Prue Halliwell en "Charmed", una serie sobre tres hermanas que descubren que son brujas.

Doherty protagonizó la serie junto a Alyssa Milano y Holly Marie Combs, y dirigió varios episodios antes de dejar la serie al final de la tercera temporada.

A lo largo de su carrera, Doherty también incursionó en reality shows como "Breaking Up with Shannen Doherty" y participó como concursante en "Dancing with the Stars".

LEGADO DURADERO

Shannen Doherty deja un legado duradero en el mundo del entretenimiento. Su valentía frente al cáncer y su disposición a compartir su experiencia han dejado una marca profunda en sus fans y en la comunidad de Hollywood.

Doherty será recordada no solo por sus memorables interpretaciones en la pantalla, sino también por su valentía y su espíritu indomable.