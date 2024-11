¿De qué murió la madre de Erik Rubín?

Según Radio Fórmula en México, Andrea Legarreta reveló que, en octubre pasado, la madre de Erik Rubín fue ingresada de emergencia al Instituto Cardiovascular de Puebla.

El cantante de Timbiriche compartió en Instagram un emotivo poema para despedirse de su madre, recibiendo el apoyo de Andrea Legarreta, madre de sus hijas. La causa de muerte Myra Milaszenko según revelaron, fueron las complicaciones respiratorias.

Posteriormente, Myra Milanszenko fue sometida a una cirugía delicada. "En pocos días supimos que tenía un tumor, y le extirparon un pulmón completo", comentó la actriz sobre la situación de su suegra en ese momento.





EL POEMA DE ERIK:

No me pararé al lado de tus cenizas a llorar.

No estas ahí, no duermes.

Eres un millar de vientos que soplan

y sostienen las alas de los pájaros.

Eres el destello del diamante sobre la nieve.

Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro,

Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño.

Cuando despierto en la quietud de la mañana,

Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza.

Eres las estrellas que brillan en la noche.

No me pararé al lado de tu cenizas a llorar.

No estas ahí, no has muerto.

¿QUIÉN ERA MYRA MILASZENKO?

La madre de Erik Rubín, reconocido cantante y exintegrante del grupo Timbiriche. aunque mantuvo un perfil bajo fuera del ámbito artístico, era una figura importante en la vida del músico y su familia.

Myra era conocida por su cercanía con sus hijos y su apoyo constante a Erik a lo largo de su carrera. Su partida dejó una huella profunda en su familia, quienes le rindieron emotivos homenajes en redes sociales.