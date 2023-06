Daniel Bisogno confiesa que salió positivo a VIH

El conductor Daniel Bisogno reapareció en "Ventaneando" luego de haber estado hospitalizado y muy delicado de salud, y contó a Pati Chapoy las causas que lo llevaron a terminar en un hospital durante varios días.

En la plática con su jefa y amiga, el conductor contó que la situación no es algo nuevo, ya que sus problemas de salud vienen desde hace varios años, luego de la separación de la madre de su hija, por lo que su médico de cabecera le pidió que se realizara varios estudios, entre ellos la prueba de VIH.

"El Muñeco" confesó que tenía tiempo sintiéndose muy débil y que cuando estaba en la obra "Lagunilla mi Barrio" estuvo a punto de desmayarse, sin saber por qué se sentía tan débil.

Bisogno dijo que tras realizarse los estudios médicos, los resultados arrojaron que tenía amebas y las defensas bajas, pero el tratamiento que le recetaron fue muy fuerte, por lo que tuvo que someterse a más análisis.

"El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida VIH", relató.

El conductor destacó que fue a un laboratorio no muy confiable para evitar ser acosado por los medios de comunicación y que se filtrara información, fue donde le dijeron que su resultado de VIH era positivo.

"Llegué, la prueba me la hice ahí en ese momento y entonces era de ínfima categoría, le hecho la gota y como que salía como que medio (pintaba) y me dice el que atendía ahí: ´es que para nosotros eso es positivo´, en ese momento me suelto llorando, le hablo al doctor y le cuento lo que está pasando..."

BISOGNO BUSCA UNA SEGUNDA OPINIÓN

Daniel reveló que pese a haber dado positivo en una primera prueba, buscó otras opiniones y se realizó estudios en un lugar más confiable.

Destacó que lo atendió una enfermera que le informó que si el resultado daba negativo, se lo harían saber de inmediato, pero si daba positivo, lo mandaría a otro laboratorio para descartar el diagnóstico.

Dijo que al no recibir noticias pronto, quería que comenzaran a medicarlo, sin embargo, su médico le pidió tener paciencia y le dijo que se hiciera un recuento viral.

Mencionó que ya estaba arreglando todo para irse nuevamente al hospital cuando recibió un correo electrónico con el resultado del laboratorio, el cual fue negativo, ya que decía: "no reactivo".

Destacó que el resultado tardó en llegar debido a que se atravesó el fin de semana, por lo que los resultados de todos los estudios los recibió días después y todos coincidieron en que no tenía el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.