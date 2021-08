Cumpliría Michael Jackson 63 años

Tras su muerte, el 25 de junio del 2009, el tema "Man in the mirror" se convirtió en el sencillo número uno de reproducciones en las plataformas de Itunes en Estados Unidos y Reino Unido.

Cuatro de sus cientos de canciones, han sido catalogadas de las más importantes en su carrera artística, letras que evolucionaron la música pop y dejaron huella en millones de personas.

"Thriller" es un éxito único del cantante, el vídeo abrió las puertas de la cadena MTV a los artistas de piel negra, pues nunca antes ningún artista de color había protagonizado ninguna grabación en este medio, fue toda una revolución musical con una sola canción.

"Beat it", lo llevó a ganatr dos premios Grammy en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina.

"Black or White, fue el tema con el que consiguió mantenerse durante 7 semanas en el primer puesto de Billboard Hot 100, llegando a ser también, número uno en las lista de más de 20 países.

"I want you back", Es un tema de The Jackson 5, con el que Jackson saltó a la fama. El tema ha vendido en la historia más de 6,4 millones de copias en todo el mundo. En 1999, tuvo el honor de ser incluida en el Salón de la Fama del Grammy.