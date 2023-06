Cuenta Shakira lo que se atrevió a hacer por Piqué

Han salido a la luz declaraciones que Shakira hizo ante un juez hace varios años, a quien confesó cómo habían sido los inicios de su relación con Gerard Piqué, con quien duró 12 años.

La cantante había comparecido con la autoridad, tras enfrentar un juicio por supuesto fraude fiscal y utilizó todos los argumentos que pudo para defenderse.

En ese momento abrió su corazón explicando cómo había sido su relación con Piqué y demostrar que no era residente fiscal en España entre los años 2011 y 2014. A quien mencionó que en ese período sólo tenían un noviazgo, pero todavía no iniciaban una vida en pareja viviendo juntos.

Las autoridades españolas etiquetaron a Shakira como residente y que debía de pagar impuestos, pero ella respondió que en el inicio no estaban juntos ya que tenía dudas con su relación, por ser mucho menor que ella y dudaba que fuera a funcionar.

En esa audiencia Shakira contó que en esas fechas todavía no tenía la certeza de lo que iba a pasar en su relación de noviazgo, no sabía si iba a ser a largo plazo, por ello no quería tomar la decisión de radicar definitivamente.

También destacó que en sus primeros en los que estaban intentando hacer una vida de pareja, ella tenía muchos compromisos laborales en los que tenía que pasar su volando y sólo lo venía a visitar cuando tenía oportunidad de hacerlo y contó sobre una locura que hizo en alguna ocasión.

"Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida", le argumetó al juez.

Por ello la artista negó haber pasado los 183 días del año que exige la ley para ser considerado como un residente fiscal.

Contó también que durante el embarazo de Milán, ella trabajaba hasta 14 horas al día, porque tenía contrato laboral en Miami, pero nació en Barcelona por que Piqué se lo había pedido para poder presenciar el parto, ya que su equipo no le permitiría estar en otro lugar, ya que se encontraba en plena temporada deportiva.