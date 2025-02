¿Cuánto cuesta el reloj que Peso Pluma usó en la gala de los Grammy 2025?

El intérprete mexicano se lució en la alfombra roja con un nuevo corte de cabello y presumiendo una pieza única que protagonizó su look en este evento

Por: Marcela Islas

El cantante de corridos Peso Pluma fue una de las grandes figuras que desfilaron el pasado domingo por la alfombra roja de la 67 edición de los Premios Grammy, dejando deslumbrados a sus fanáticos.

El cantante de corridos sorprendió a todos con un nuevo look, dejando atrás su característico mullet y apareciendo con el cabello pintado. Su presencia no pasó desapercibida, no solo por su cambio de imagen, sino también por el lujoso accesorio que llevaba bajo la manga: un exclusivo reloj de la marca Jacob & Co.

¿CUÁL ES EL RELOJ QUE LUCIÓ PESO PLUMA EN LOS GRAMMY 2025?

Para la ocasión, Peso Pluma eligió un elegante esmoquin negro de Dolce & Gabbana, con chaqueta cruzada y pajarita. Sin embargo, lo que realmente acaparó las miradas fue el reloj que lucía en su muñeca.

Se trata del modelo Jacob & Co. Casino Roulette Tourbillon, del cual solo existen 101 ejemplares en el mundo. Más específicamente, Peso Pluma portó el Astronomia Casino Roulette Tourbillon, una pieza de alta relojería con características únicas.

Este reloj destaca por su caja de oro blanco y rosa de 18 quilates, aunque el modelo que usó el cantante es de oro rosado. Su diseño imita la ruleta de un casino, tomando inspiración en las salas de apuestas del Bellagio en Las Vegas y el Casino de Monte Carlo.

Tiene un diámetro de 44 mm y un grosor de 16.30 mm. Además, la esfera es de ónix negro pulido con índices de oro rosa, los cuales indican la hora. Acompañado de una correa de piel de lagarto, este reloj es una pieza exclusiva y funcional, pues cuenta con un mecanismo especial que permite que la ruleta realmente gire.

Jacob & Co. describe esta función con entusiasmo: "Su cabezal de rueda gira rápido, libre y por un tiempo impresionantemente largo. La bola blanca rebota durante mucho tiempo y de forma aleatoria para convertir al Casino Tourbillon en un auténtico juego de azar portátil".

¿CUÁNTO CUESTA EL RELOJ DE PESO PLUMA?

Debido a su exclusividad y artesanía, el precio de esta joya alcanza los 280 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos. No obstante, en el mercado mexicano puede encontrarse hasta por 9 millones 531 mil 628 pesos.

Dada su rareza, este reloj solo se vende contactando directamente a la marca o a través de plataformas especializadas como Chrono24.

Peso Pluma no es el único famoso en presumir este modelo de Jacob & Co., ya que otras celebridades como el futbolista Neymar y el rapero tailandés BamBam también han sido vistos con esta exclusiva pieza de relojería.

PESO PLUMA PIERDE EN LOS GRAMMYS 2025

A pesar de su impactante aparición en los Grammy y del éxito que ha tenido su álbum "Éxodo", Peso Pluma no logró llevarse el galardón. El premio a Mejor Álbum de Música Mexicana fue para Carin León con su disco "Boca Chueca Vol. 1". Aunque Peso Pluma se retiró sin un Grammy en sus manos, su presencia en la alfombra roja y su elección de accesorios dejaron una huella imborrable en la ceremonia.