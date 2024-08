¿Cuándo se estrena Deadpool y Wolverine en Disney Plus?

El estreno de "Deadpool y Wolverine" marcó un hito en el mundo del cine, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del año.

La película, que llegó a la pantalla grande de México el pasado 25 de julio, capturó la atención de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con su mezcla de acción, humor y un elenco estelar. Con el auge de la película WhatsApp tiene disponible el modo Deadpool.

UNA NUEVA AVENTURA EN EL MCU

La cinta reúne a Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes retoman sus icónicos papeles como Wade Wilson (Deadpool) y Logan (Wolverine), respectivamente.

La historia se centra en Wade Wilson, quien se enfrenta al reto de adaptarse a una vida civil alejada de su alter ego, Deadpool. Sin embargo, la rutina de Wade se ve interrumpida por un nuevo desafío que lo obliga a unir fuerzas con Wolverine.

Juntos, deben navegar por una serie de aventuras que los involucra con la Autoridad de Variación Temporal (TVA), un elemento crucial que añade complejidad a la trama y conecta con el concepto del multiverso, un tema central en las últimas entregas del MCU.

La TVA, conocida por su rol en la popular serie "Loki", no solo enriquece la narrativa de "Deadpool y Wolverine", sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del MCU y las posibilidades que el multiverso ofrece para futuras historias.

ÉXITO EN TAQUILLA Y EXPECTATIVAS DE STREAMING

Desde su estreno, la película fue aclamada por críticos y fanáticos por su enfoque humorístico y la química entre sus protagonistas, lo que se reflejó en un éxito rotundo en taquilla. Con una audiencia ansiosa por disfrutar de la película en casa, muchos se preguntan cuándo estará disponible en plataformas de streaming.

Aunque actualmente "Deadpool y Wolverine" solo se puede disfrutar en cines, la espera para su llegada a Disney Plus no será demasiado larga. Históricamente, las películas de Marvel suelen estar disponibles en la plataforma entre 70 y 100 días después de su lanzamiento en cines. Por lo tanto, se estima que los suscriptores de Disney Plus podrán disfrutar de la película a partir del 3 de noviembre de 2024.

Con este lanzamiento, los fanáticos podrán revivir las emocionantes aventuras de Deadpool y Wolverine desde la comodidad de sus hogares, y se anticipa que la película mantendrá su popularidad a medida que se une al catálogo de Marvel en la plataforma.