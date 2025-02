Cruz Martínez reaparece con la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona y lanza mensaje

Durante un concierto, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio; supuestamente interpuso denuncia por violencia intrafamiliar contra su aún esposo

Por: Edel Osuna

Luego del mediático lío en que está metido el productor Cruz Martínez, por supuestamente ejercer violencia contra su aún esposa, Alicia Villarreal, y de que periodistas dijeran que había salido de México, este salió a dar la cara.

El preludio del problema fue que durante un concierto, la mexicana hizo ante el respectable, la señal de auxilio cuando se está siendo agredida, lo que provocó que todos los reflectores se dirigieran sobre el músico.

El productor estadounidense y todavía esposo de la estrella regiomontana, reapareció el 18 de febrero, al menos a través de sus redes sociales, con un par de publicaciones.

Y es que Cruz Martínez replicó el mensaje poco antes Melenie, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, colocó en su cuenta de Instagram, acompañado del siguiente mensaje:

"No te hicieron brujería... pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado", señala la publicación.

En respuesta a las palabras de su hijastra, Martínez, de 52 años de edad, posteó una foto en la que aparece con Melenie Carmona, pero se desconoce si se trata de una imagen actual o pasada.

Por otra parte, en 2021, a través de redes, Melenie Carmona mostró cómo era su relación con Cruz Martínez, a quien, agradeció por haberle criado.

"Dios me bendijo con el regalo de poder tenerte en mi vida y poder llamarte papá. A mi Kumbia King y a mi persona favorita, gracias por haberme criado y guiado todo este tiempo, por hacerme sentir desde el día uno como tu hija. No existe hombre más talentoso en la música que tú y qué orgullo. My ride or die for life!!! Love you to the moon and back, forever and always your babygirl, Mel".

Pese a lo mediático del caso, ni Alicia, ni Cruz han hecho declaraciones oficiales, ya que, de acuerdo con el productor Hugo Mejudo, la cantante estaría por publicar un comunicado mediante sus abogados.

CRUZ MARTÍNEZ, ¿ABANDONÓ MÉXICO?

Por otra parte, luego que se diera a conocer la supuesta agresión de que fue objeto Alicia Villarreal, con quien está en proceso de divorcio, rumores indifaron que Cruz habría salido del país, señaló el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

"Entiendo que fue toda la noche del sábado cuando sufrió esta supuesta violencia, por parte del señor Cruz Martínez, del que se supone que ya no está en México, se peló para Estados Unidos".

https://www.lasestrellas.tv/famosos/cruz-martinez-da-la-cara-ante-llamada-de-auxilio-de-alicia-villarreal-reaparece-con-hija-de-la-cantante-y-arturo-carmona-lanza-mensaje?utm_campaign=StatusLasEstrellas&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwY2xjawIjZ11leHRuA2FlbQIxMAABHVG2Tfiq2YUzr5UdAC5neaNxWNx9J8rlYThLKXqF9K6mXNSEmWvndLAg8w_aem_50SzMjtCm_Tjod_aacQx5g