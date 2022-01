Critican a Ninel Conde por recomendar gotas para adelgazar

"Nada más me tomé mis gotitas para poder controlar el hambre y la ansiedad, son 100% naturales, así que niños de 14 en adelante, fíjense bien"

Por: Joel Zazueta

La famosa se encuentra de nuevo en una polémica en las redes, luego de que afirmara sobre un nuevo producto para poder adelgazar. En su cuenta oficial de Instagram habla sobre unas gotas que tiene extracto de granos de café verde, asegurando que reduce la ansiedad de comer y te acelera la digestión.

Instantes después causó un enojo entre sus seguidores por recomendar un producto milagro para infantes, ya que algunos ingredientes fueron tachados como inapropiados para niños y adolescentes.

"Me tomé mis gotas y así controlar el hambre y la ansiedad, son naturales, así que niños de 14 años en adelante, una cosa así, les ayudará en todo, te ayuda a ir al baño mejor, si vas al baño más no engordaras tanto", afirmó la cantante.

Presuntamente las gotas tiene extractos de granos de café, mango africano, Té verde, extracto de Garcinia Cambogia Fruit y otras esencias frutales, según lo que ella menciona.

Los internautas señalaron que la cafeína puede ser dañino para los menores de edad, también dijeron que no es bueno que ellos vean a Ninel como una figura a seguir.

En un programa de farándula "Chisme No Like", los conductores criticaron la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), las cuales señala que los alimentos que tienen cafeína estimulan el sistema nervioso central y pueden provocar un aumento de la presión arterial no recomendable para niños.