Critica Bisogno que Yalitza Aparicio conduzca los Premios Grammy

Al presentarse una cápsula donde la actriz hablaba sobre su participación, donde agradecía la oportunidad y externaba la felicidad que sentía, Bisogno aseguró tajantemente que “Yalitza, no es conductora, ninguno de los tres lo es”, refiriéndose también a Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera, quien también tendría una participación, pero canceló porque una persona de su equipo resultó positivo a coronavirus, por lo que el cantante Víctor Manuel tomará su lugar.

Noticia Relacionada Marina toma control de Seguridad Pública en Cajeme

No solamente Bisogno piensa de esa manera, Paty Chapoy apoyó la postura de su compañero al opinar que “Cualquier persona cree que puede realizar el trabajo de otro, creen que cualquiera puede ser conductor”, señaló.

Bisogno remató diciendo que Yalitza es actriz, que se dedique a eso, que deje el trabajo de conducción a quienes están preparados para hacerlo. “Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, finalizó.