Corona Capital 2024: todo lo que necesitas saber

El festival de música más esperado en México ya anunció line up y fechas para la edición de este año

Por: Araceli Rodríguez

El Corona Capital, uno de los festivales de música más esperados en México y Latinoamérica, ha revelado su impresionante cartel para la edición 2024. Este año, el festival contará con grandes nombres.

Desde sus inicios en 2010, el Corona Capital ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un evento de referencia internacional. Este nueva entrega no es la excepción, con un cartel que promete satisfacer a los fanáticos de diversos géneros musicales.

ARTISTAS DESTACADOS

El festival contará con una variedad de artistas que incluyen tanto leyendas de la música como talentos emergentes. El primer día, los escenarios principales serán dominados por Toto, Greenday y Zedd. El segundo día tendrá actuaciones de Black Pumas, St. Vincent, Crystal Fighters y New Order. Finalmente, el festival cerrará con Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun, junto a otros artistas como The Magic Numbers, Iggy Pop, Wispe y Beck.

FECHAS Y UBICACIÓN

Como ya es tradición, el festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, los días 15, 16 y 17 de noviembre.

COSTOS DE BOLETOS

Los boletos para el festival estarán disponibles en preventa a partir del 25 de junio a las dos de la tarde. Los precios van desde:

Abono general en fase 1: 4,490 pesos.

Acceso VIP: 8,780 pesos.

Paquetes de viaje con hospedaje: desde 39,155 pesos hasta 145,310 pesos.

Para aquellos que no puedan asistir, el Corona Capital ofrecerá una transmisión en vivo de los tres días del festival. Esta se podrá seguir a través de Twitch y el canal oficial de YouTube del evento, con horarios que coinciden con la programación del festival.

El Corona Capital 2024 promete ser una edición inolvidable con un cartel de lujo y una experiencia única para los amantes de la música. ¡No te lo pierdas!