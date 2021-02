Consigue la segunda dosis de la vacuna Pepillo Origel

Se había rumorado también que hasta iba a perder su visa y que podría tener sanciones Origel por haberse puesto la vacuna de manera ilegal.

Pese a todo lo que se suscitó, el conductor no hizo caso a todas las críticas y regresó a la localidad para recibir el refuerzo para adquirir la total inmunidad.

Tras las críticas dijo haber accedido sin ningún problema o documento especial, además después de cuatro semanas, regresó a Miami y ya le han aplicado de nueva cuenta la vacuna.

"Me vine a poner la segunda dosis de la vacuna, así que ahora me queda dar las gracias por estar vacunado, de todos modos, me voy a seguir cuidando, yo lo único que le he pedido a Dios es que ojalá todos estemos vacunados muy pronto".

Finalmente, Origel aprovechó para dejar claro que nuevamente no hubo ni sanciones, ni complicaciones legales por parte del Departamento de Salud estadounidense, así que tras la vacunación continuará disfrutando de la ciudad con la mayor tranquilidad.