¿Conoces los requisitos para ser novio de Belinda? Interesados tomen pluma y papel

Belinda actualmente está en una relación; sin embargo, no siempre fue así, puesto que después de que terminó con Nodal a mucha gente le importa y desea conocer cómo maneja la soltería.

De cualquier modo, Belinda, cansada de repetir constantemente la misma interrogante, la cantante reveló en sus redes sociales sus expectativas respecto al amor y los requisitos que debe satisfacer el individuo que aspire a conquistar su corazón.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE BELINDA RESPECTO AL AMOR?

"Hace 15 años murió mi abuelito, y el 10 de febrero del 2021 se me fue la reina de mi corazón, mi abuelita. Mi mamá me acaba de decir que las parejas muchas veces se van en el mismo mes, aunque hayan muchos años de diferencia".

Declaró Belinda a modo de introducción sobre el amor, para luego resaltar los aspectos más importantes del matrimonio de sus abuelos.

"Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre con tanto amor y respeto. Ojalá algún día la vida me dé un amor, así como el de ellos. Son una fuente de inspiración; me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerdan que está muy difícil encontrarlo".

EL CORAZÓN DE BELINDA ABIERTO EN REDES

Y así, en un esfuerzo por abrir su corazón, Belinda manifestó que confía en una relación donde exista amor y respeto, modelando a sus abuelos.

En febrero del año anterior, Belinda y Christian Nodal comunicaron su separación mediante una declaración. Aunque los seguidores mostraron tristeza al concluir el acuerdo, numerosas personas darían todo por ganar el corazón de la cantante que, aparenta, sigue sin poseer.