Conoce los detalles de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot

La actriz Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot festejaron su matrimonio religioso este sábado 30 de noviembre en un evento de lujo llevado a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. La ceremonia, realizada de manera privada, congregó a los parientes y amigos de la pareja, quienes ya habían contraído matrimonio civilmente en septiembre del año anterior.

¿CÓMO FUE LA BODA?

El enlace ha suscitado una gran expectativa, y recientemente se han propagado las primeras imágenes del evento por medios y redes sociales. Y se exhibieron imágenes de los papás de los novios, entre ellos el famoso productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro, quien entregó a su hija en el altar.

#SofíaCastro se casa con #PabloBernot y es entregada por su padre José Alberto ´El Güero´ Castro.



Toda la información este lunes 3 pm en @deprimeramanopic.twitter.com/ATdH7RZjK5 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 1, 2024

Sofía Castro lució un atuendo creado por Óscar de la Renta, un diseñador dominicano. Sofía también publicó algunos de los instantes de su día especial en sus historias de Instagram, incluyendo un baile con su madre, la actriz Angélica Rivera.

El matrimonio, celebrado en uno de los lugares turísticos más icónicos de México, se distinguió por su exclusividad y discreción. Se gestionaron meticulosamente los detalles del evento, y las fotografías filtradas y difundidas en las redes de los participantes han sido el único reflejo del significativo evento en la vida de los maridos.

¿PEÑA NIETO FUE A LA BODA?

Un asunto que generó interés entre los seguidores de la actriz fue la potencial presencia de Enrique Peña Nieto, exmandatario de México y exmarido de la madre del esposo, Angélica Rivera. No obstante, hasta ahora no se han revelado imágenes que corroboren su presencia en la ceremonia, lo que indica que no acudió.

El matrimonio de Sofía Castro y Pablo Bernot se incorpora a los acontecimientos más sobresalientes del espectáculo para este año 2024. La pareja, que ha sostenido una relación fuerte por varios años, consolidó su unidad en un contexto que fusionó romanticismo y tradición.