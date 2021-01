Conmociona muerte de estrella surcoreana Song Yoo-Jung

Aunque se desconocen las causas de su muerte, se especula que fue suicidio, pues en sus últimas publicaciones en redes sociales denotaba que pasaba por problemas mentales, lo que ha abierto de nuevo un debate sobre la presión que ejerce la industria del entretenimiento sobre los jóvenes famosos.

Song Yoo-Jung empezó su carrera artística hace 7 años, en el 2013 debutó con la serie "Golden Rainbow", pero "Make Your Wish" la puso en la preferencia de los espectadores; participó también en la serie televisiva "School 2017", así como en el video musical "From Friends to Lovers", con la banda Standing Eg. Fue modelo de la marca Estée Lauder, The Body Shop y portavoz de la franquicia de heladerías Baskin Robins.

Yoo-Jung incursionó también en el género K-Pop, que es una mezcla de música pop, hip-hop y música electrónica, lo que la hizo un icono entre los adolescentes de Corea del Sur.