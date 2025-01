Confirman tercera temporada de "El Juego del Calamar"

"El Juego del Calamar" sigue marcando tendencia en Netflix, reafirmándose como una de las series más icónicas de los últimos años. Para iniciar el 2025 la plataforma ha hecho oficial la tercera temporada ya está en camino.

Como adelanto, también se estrenó un tráiler que ha dejado a los seguidores al borde de sus asientos. Desde su lanzamiento en 2021, esta producción surcoreana ha cruzado fronteras, convirtiéndose en un fenómeno mundial gracias a su innovadora narrativa y su impactante crítica social.

La plataforma de streaming "spoileó" accidentalmente la fecha de estreno, anunciando el regreso de la tercera temporada para el 27 de junio. El adelanto, de menos de 10 segundos, ofrece un primer vistazo al nuevo juego que pondrá a prueba la supervivencia de los participantes.

Los seguidores volverán a encontrarse con Chul-su, un muñeco animatrónico que representa la contraparte masculina de la emblemática muñeca Young-hee, célebre por su papel en el juego "Luz roja, luz verde" durante la primera temporada.

El video ofrece un vistazo a los nuevos desafíos que enfrentarán los concursantes, conservando la intensa tensión y el drama que han convertido a la serie en un fenómeno global.

